街口投信指出，由於南美洲乾旱持續，黃豆產量下滑且品質令人堪憂，再加上南美洲的農作物將提前進入尾聲，另市場注意力轉移至美國的春季播種，是否出現小麥播種面積擴大的排擠效果，恐出現黃豆供給受限狀況惡化。在台交易的期街口S&P黃豆（00693U）今（28）日股價收26.98元平盤價。

街口投信表示，過去1個月，美國芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨價格上漲約8％，至每英斗1,710.25美分，突破2021年5月12日所創的歷史高點1,660.50美分，主因俄羅斯入侵烏克蘭，嚴重衝擊歐洲大糧倉，黑海周遭國家亦是陸續禁止農產品出口，以致農產品價格自戰爭爆發後出現顯著上漲。

除此之外，阿根廷作為全球最大的豆粕豆由出口國與第三大的黃豆出口國，鑒於國內的通膨年增率超過50％，當地政府宣布將在2022年底前，將豆粕與豆油的出口關稅提高至33％，以優先滿足國內的需求並設法抑制通膨，這無疑是對全球黃豆市場雪上加霜。

街口投信說，根據巴西農業部旗下的國家商品供應公司（CONAB）統計，截至3月19日，巴西黃豆的收割率為80.2％，明顯快於去年同期的60.1％，但因南美洲持續不斷的乾旱，黃豆產量出現下滑且品質令人堪憂。

另一方面，隨著南美洲的農作物提前進入尾聲，注意力將轉移至美國的春季播種，美國農業部將於3月底發布首份農民播種意向報告，鑒於今年的小麥價格暴漲，須特別留意是否出現小麥播種面積擴大的排擠效果，這恐將使得黃豆供給受限的狀況進一步惡化。