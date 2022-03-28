國民黨提名下屆台南市長參選人謝龍介28日打出「政黨輪替」牌，公開呼籲選民讓他做看看，做不好4年後再輪替。對此，民進黨台南市黨部主委潘新傳批評強調，這是「誤導選民的認知」，期待樹立君子之爭的典範，回歸政策面的討論。

潘新傳認為，從1951年實施地方自治後，首任民選台南市長葉廷珪到1997年施治明市長任期屆滿，台南市含代理市長共11人，全都是國民黨籍或無黨當選後加入國民黨。台南市民給國民黨46年的時間，沒能好好治理台南市，讓市民失望，才有之後的「綠色執政、品質保證」，讓市民有感、安心，贏得市民信賴。

潘新傳還說，台南要的是穩定向前的市政，選市長不是用來「比較」的，從最近的民調就可以看出，黃偉哲80％以上的施政滿意度，就是市民對民進黨執政信任的結果。

潘新傳指出，既然兩黨提名人選皆已確定，還是期待樹立君子之爭的典範，回歸政策面的討論。至於誰能給市民最幸福的感覺？相信市民心中是雪亮的。