北市＋3！Ct值曝光急匡15人 柯文哲：又出現社區感染

疫情再次延燒，台北市長柯文哲今緊急開防疫記者會宣布，今天台北市新增3例確診個案，柯文哲說，昨天本土新增83例，現在要在意的不是多少案例，是有多少傳播鏈，根據中央宣布，共有11條傳播鏈，表示又出現「社區感染」。柯文哲強調，台北市每天有90萬人進來，勢必不可能無人確診。

柯文哲表示，昨天台北「加零」，但他心想不太可能，果然今天就新增3例，因為每天在台北市活動的人數有90萬人，台北市出去僅10萬人，許多人會來台北市吃飯或洽公等，目前正在疫調，而匡列人數也持續增加。

北市副市長黃珊珊說明，台北市今新增確診案22952為40多歲女性，居住在北市內湖區，為新北市本土案22741的接觸者，在3月25日出現咳嗽、流鼻水及肌肉痠痛及發燒症狀， 27日採檢PCR陽性確診，Ct值14.86，目前匡列接觸者6人居家隔離，並擴大採檢44人，結果尚在檢驗中。

黃珊珊說，還有案23022為40多歲男性，居住在萬華區，為基隆市本土案23023接觸者， 23日出現喉嚨痛症狀， 27日自行快篩陽性，28日PCR陽性確診，Ct值15；案23022同住家人在北市松山區學校任職，其子女分別在萬華區某國小及幼兒園就學，北市衛生局已通知校園教職員工及學生加強自我健康監測；並匡列密切接觸者7人居家隔離，刻正安排採檢並持續疫調中。

黃珊珊表示，至於案23024為50多歲男性，居住於北市士林區，是桃園市大潭發電廠確診案接觸者，因同事確診，27日公司召回採檢PCR陽性確診，Ct值22.9，目前無症狀，衛生局已匡列同住家人2人居家隔離並持續疫調中。