炎亞綸（左起）、楊銘威、庹宗康、鬼鬼吳映潔、顏佑庭、姚元浩認真討論餐廳的設計。（TVBS提供）

TVBS實境節目《來吧!營業中》，26日播出第二集後收視衝新高，高點落在六位成員討論餐廳的設計，鬼鬼吳映潔提出油漆的建議，卻被姚元浩用手摀住嘴巴，吳映潔感到受委屈，躲在庹宗康懷裡落淚，讓姚元浩直冒冷汗，感到非常內疚，馬上跟吳映潔道歉。播出後粉絲紛紛到《來吧!營業中》粉絲團留言「鬼鬼不要哭」、「哥哥們都很愛你」，也有不少觀眾們誤會兩人鬧不合，讓吳映潔跟姚元浩立刻上網滅火，「我們和好了喔！」

吳映潔得知自己「哭出高收視」感到不好意思，「可能當下真的只是想提出沒討論到的部份，怕有漏掉，而不是想要吵，所以被元浩突然的舉動嚇到，但我事後也有反省自己是不是真的很吵。」她也幽默笑說眼淚是值得的。

吳映潔跟姚元浩事後彼此互相道歉，知道雙方都不是故意的，也握手和好。當庹宗康暖心安慰時，吳映潔笑說有點像爸爸在抱女兒的感覺：「他好像真的懂我，那一瞬間覺得感動，又忍不住哭出來了。」吳映潔也說其實剛開始，還不夠了解對方，都在磨合的過程，才會有這樣的誤會產生，這件事情也讓大家之後更知道怎麼與對方相處，更容易培養出革命情感。《來吧!營業中》Youtube上映一周，首周流量即破70萬，流量呈倍數成長；粉絲瘋狂敲碗「獨家漏網鏡頭」，也在本周上架，讓粉絲可以窺探更多藝人間的趣事。