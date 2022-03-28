協助全台逾75萬癌友家庭勇敢抗癌，潤泰集團總裁尹衍樑之子、南山人壽副董事長尹崇堯獻出人生織圍巾的初體驗，要在3月底前手織一條圍巾，送給癌友在治療時禦寒，眼見3月底期限將至，只完成1/3左右的尹崇堯強調可能要加班、趕工。

南山人壽與癌症希望基金會合作的生命之織活動，南山人壽號召內外勤員工，從3月初開始到3月底，要手工編織圍巾，送給全台癌友，原訂目標1,200條，到目前為止已完成1,400條，許多南山員工還自製小卡片，要隨圍巾送上，替癌友打氣。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，隨著醫療科技進步及抗癌新藥不斷推出，台灣罹癌者五年存活率已達57％，與美國的63％十分接近，但因新藥出現到納入健保給付，平均會有800天的差距，癌友面臨自費治療的抉擇，加上罹癌初期的無助等，全台有逾75萬罹癌家庭其實需要各界協助或打氣。

蘇連瓔表示，生命之織其實有三層意思，一是有10位罹癌病友勇敢展示生命中最痛的傷口，展現勇敢抗癌的生命姿態，二是號召各界織圍巾，協助癌友在化療過程中禦寒，三是希望串聯各企業的力量，協助弱勢癌友繼續接受治療。

南山人壽近年力推健康險、外溢保單，並發展健康生態圈，所以結合各種機構，如癌症希望基金會提供罹癌保戶正確衛教與心理諮詢，南山人壽代總經理范文偉表示，南山人壽送給癌險申請理賠的保戶「癌症關懷包」，即內含衛教小冊子及心理書等，三個月共發出3,700多份，平均每月800~1,000份，顯見癌症確診速度依舊很快，也希望南山人壽在支付癌症理賠金支票之餘，亦能給保戶心理支持。

而這次南山人壽全體參與生命之織的手織圍巾活動，從尹崇堯、范文偉、南山人壽商品副總陳維新及多位高層，都獻出生命中第一次織圍巾的經驗，還發現有人是被保險耽誤的織圍巾高手，范文偉織了一部分後，實在「不甚美觀」，秘書實在看不下去，擔心影響收到癌友的心情，所以利用兩個中午接力織完，但尹崇堯則堅持自製，目前仍在努力中，希望能趕上3月底的期限。