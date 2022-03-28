俄烏戰爭自2月24日開打至今已超過一個月，因各國對俄採貿易制裁與俄國反制裁措施，各國經濟預測機構皆下修全球經濟成長率。主計總處主計長朱澤民28日於立院財委會備詢時指出，雖然我國2022年經濟成長率可能下修，但依照內部估計，「保4」應該沒問題。

立院財委會28日邀請主計長朱澤民、經濟部次長曾文生等針對前瞻基礎建設「綠能建設」建置分散式區域規模大型儲能系統執行情形做專題報告。

朝野立委皆關心物價與台灣經濟成長率問題，包括藍委林德福、賴士葆皆認為俄烏戰爭牽動能源價格與物價上漲，其各項貿易制裁與反制措施也影響全球經濟復甦腳步。

朱澤民指出，主計總處2月底估今年全年經濟成長率為4.42％，但當時俄烏戰爭才剛開打，因此仍未納入考慮，如今各國皆下修經濟成長預測，我國也可能會下修，但他也強調台灣下修幅度不會很大。

依主計總處內部數據而言，朱澤民指出，今年第1季經濟成長率原預估為3％，受惠於首季出口表現良好、國內產銷升溫等因素，應該可以達標，反推到全年經濟成長率，「保4」應該沒問題。