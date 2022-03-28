受到大陸新冠肺炎疫情再起，又遇上產業淡季，大陸白酒股今（28日）全線暴跌，龍頭貴州茅台一開盤就閃崩超過5%，市值當場蒸發人民幣1000億（約新台幣4510億）損失慘重。

大陸本土疫情再次延燒，上海升級管制措施，以黃浦江為界，分兩批進行封城管控，此事衝擊股市信心，白酒股受影響出現重挫，貴州茅台開盤一度暴跌超5%，股價跌至1600元人民幣，市值瞬間蒸發近1000億人民幣。

若以今年1月4日貴州茅台開盤價2055元人民幣估算，今年以來市值跌掉近5000億人民幣，尾盤貴州茅台跌幅收斂，終場以1,660.80元人民幣作收，下跌29.20元人民幣（或1.73%）。

市場分析，茅台酒價格崩跌的原因，包括近期一線城市疫情爆發，消費預期減弱，且茅台新電商平台即將上線，可能衝擊經銷商的利益，不僅如此，由於正逢產業淡季，市場對庫存囤積感到擔憂。