國民黨高市黨部主委許福明表示，蘇偉碩曾跟他提及是否考慮在野建立機制共推人選，但這並非市黨部權責，他將把意見反映給黨中央。（柯宗緯攝）

反萊豬蘇偉碩多次拋出在野平台概念，針對高雄市長選戰可共推人選，昨傳出他願毛遂自薦參選高雄市長，並將於近期拜會國民黨高市黨部主委許福明。蘇偉碩今（28）日解釋，要毛遂自薦的非他個人，而是這個構想，但若未來自己符合在野初選條件，「當然可以報名看看」。

蘇偉碩認為，國民黨高雄市長人選難產，目前被點名的幾個人選，像是立委高金素梅、北市議員羅智強及前高雄市副市長李四川等人，似乎都意願不高，也沒人願意表態征戰，因此他才說「大家都這麼客氣的話，我願意推薦自己的『構想』」。

蘇偉碩指出，他的構想是指在野組成一個平台，透過聯合初選機制，共同推舉人選來對抗民進黨高雄市長陳其邁，畢竟高雄長期為綠營執政，單一在野黨要挑戰並非易事。

蘇偉碩表示，近期他將把這個構想表達給國民黨高市黨部主委許福明及民眾黨高市黨部主委馮啟彥，希望搭建此平台，不限政黨都可推薦人才，若到時自己符合初選條件的話，「當然可以報名看看」，但強調個人意願是其次，主要仍盼優先促成在野合作再來討論後續人選。

對此，許福明今回應，蘇偉碩曾跟他提及是否考慮在野建立機制共推人選，但這並非市黨部權責，他將把意見反映給黨中央。高雄情況相對複雜，希望在地化、也要有勝選機會，黨中央也有徵詢其他人選，自有一套標準，包括對於高雄有一定了解以及具有全國知名度等，「不會高興找誰就找誰」。

許福明強調，黨主席朱立倫也曾說過國民黨即使自己提名，也需要在野政黨支持才有機會勝選，因此國民黨抱持開放態度，不排斥與其他在野黨合作。至於提名時間仍未定，黨中央有告知會盡快處理。