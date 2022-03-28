台東縣今日新增2本土案例，包括上午接獲關山慈濟醫院通報1名確診，已匡列60人，另1位在初鹿快篩陽性後送PCR採檢確診，縣府已緊急進行疫調並持續匡列，也將於29日起在關山衛生所旁、池上福原聚會所設置快篩站；避免室內群聚，公私立納骨塔禁止入內祭拜。

饒慶鈴今召開疫情記者會說明，昨天台東6例確診者為卑南家庭群聚案，包括母子、兩位協助照顧者，以及兩位工作友人案，均無症狀且足跡單純，往返住家與工作果園之間。

今天中午再新增1例70多歲女性，在初鹿快篩站篩檢陽性後PCR採檢確診，足跡持續疫調中，目前卑南家庭群聚案累計7名確診。初鹿快篩站將持續開設，昨日起至今日15時共計篩檢1374人，其中1人確診、10人快篩陽性待PCR檢驗。

而今日關山新增案23029（50多歲女性），因出現頭痛、喉嚨痛等症狀在今天就醫確診。由於個案為池上職訓外燴班學員，也在關山市場二樓上課，目前職訓班停課14天，已匡列同住家人3人、外燴班33人、關山市場二樓同學24人居家隔離並採檢，共計匡列60人。

為因應關山確診案，縣府將於明天起在關山衛生所旁、池上福原聚會所開設快篩站，時間為8：30-11：30、13：30-17：30，呼籲足跡重疊或活動範圍在關山池上相關區域的民眾前往篩檢。

饒慶鈴表示，即日起各公私立納骨塔除入厝或移厝外，不開放入內，已協調各公所在戶外增設供桌及棚架，請鄉親分流掃墓或採線上追思。