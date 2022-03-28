金大「反菸大使」走入社區，與居民共同辦理撿菸蒂活動。（金大提供）

金大「反菸大使」走入社區，與居民共同辦理撿菸蒂活動。（金大提供）

金大未來將延伸拒菸行動進入社區，建立全民健康共識，往無菸島終極目標繼續前進。（金大提供）

國立金門大學積極推動無菸校園，成果獲得衛生福利部肯定，成為全國僅9所的「大專院校菸害防制工作-學生反菸大使計畫」之一。校方表示，未來將延伸拒菸行動進入社區，建立全民健康共識，往無菸島終極目標繼續前進。

金大校長陳建民表示，吸菸是危害國人健康的頭號殺手，台灣每年有2萬7千多人死於菸害，平均每20分鐘就有1人因菸害而喪命。另依據調查結果顯示，大一至大四學生的吸菸率逐年升高，如能於大學時期養成健康生活習慣，將能降低國家人力資源與經濟之損失，更可提高國家競爭力。未來該校除賦予學生志工「反菸大使」的榮譽使命感，並將以學生為中心，結合各項實施方案，擴大反菸的成效。

學務長呂立鑫也指出，無菸環境是社會發展趨勢，該校為落實政府菸害防制政策，2011年通過校園菸害防制辦法，2014年5月1日宣布成為「無菸校園」全面禁菸，2016年起參與執行衛福部「落實年輕族群菸害防制計畫」，2018年度獲「無菸青春我最Young-107年度大專校院菸害防制計畫」優等肯定，2021年度獲得衛福部示範計畫模組之殊榮，做為各大專院校的學習榜樣。

金大說明，該校屢獲評審委員的高度肯定，原因在於計畫案完整呈現學校推動菸害防制工作的策略與特色，並充分將校園與社區連結，包含訓練反菸大使認真巡查校園，並反覆提醒師生學校是無菸校園，同時透過學生與社區居民接觸，包括共同辦理撿菸蒂活動，以及校園隨處可見禁菸標誌、提供戒菸個案輔導在內，大家協力建構無菸的友善環境。

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