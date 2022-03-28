不少人都有在路上被搭訕的經驗，不過並不是每個搭訕都那麼的美好，近日，一名女網友分享了男友傳給她的IG截圖，圖中的原PO描述了她在西門町被搭訕的經過，她表示這跟過去被搭訕的經驗有所不同，回想起來還是覺得毛骨悚然，一名男子在跟她要line後，她開始覺得對方怪怪的，因此想快點離開並封鎖對方，沒想到她此時卻聞到了木頭的味道，並開始頭昏整個人快要暈倒，最後僅靠著意志力跑回捷運站。

原PO提醒大家到西門町要小心。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard上一名網友分享IG截圖中一名女子在西門町遇到的可怕搭訕經驗，圖中的原PO表示自己因為要見網友所以去了西門町，沒想到在要回家的路途上卻遇到了一名陌生男子的搭訕，本以為是正常的搭訕過程，但在與對方談話不久後，原PO突然聞到了一股木頭的味道，且此味道讓她越聞越頭暈，原PO此時也開始察覺不對勁，因此拔腿就跑，在跑到捷運站的路上她也與媽媽保持聯繫，也提到整個過程中她僅靠著意志力在撐，若是再多聞一段時間，可能整個人都要暈倒了，原PO後續表示懷疑自己可能是被下藥了，因此決定要去看醫生，也提醒大家在外要小心。

網友分享類似案例。(圖/翻攝自Dcard)

貼文底下湧入許多人熱烈討論，大家表示截圖中的原PO會不會是因為緊張加上暈香所以頭暈？也有人認為若是下藥，那麼對方也會聞到，豈不是自己也中招了嗎？對此有許多網友表示過往的確有這種聞到異香就失去意識的案例，建議大家出門在外還是要保有警覺心，不要隨便和陌生人攀談。