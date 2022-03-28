新北市今新增6例確診，其中與中和確診案22598相關案有2人，分別是30多歲麵店店員（案22945）及30多歲行政人員（案22946），新北市長侯友宜說，比對中和確診個案後發現，其中案22946為與26日確診的案22639住在同一棟公寓大樓，目前已針對整棟12戶、29人全部匡列採檢。

侯友宜表示，案22598、案22639分別於25日、26日確診後，衛生局針對兩案疫調發現居住地及活動足跡相近重疊，針對兩案共同足跡超商發布540通簡訊，提醒足跡重疊的民眾及活動足跡店家前往篩檢站採檢，其中2人經採檢PCR為陽性。

案22945是30多歲女性，已接種2劑疫苗，麵店店員，20日曾到中和分店支援，26日接獲通知有確診足跡前往採檢，PCR陽性，Ct值34.7，居住地中和區。個案初步疫調匡列接觸者12人、居家隔離12人。

案22946是30多歲女性，已接種劑疫苗，行政人員，26日出現喉嚨痛流鼻水症狀，當天接獲超商足跡重疊簡訊，27日發燒，前往醫院採檢PCR陽性，Ct值14.3，居住地中和區。個案初步疫調匡列接觸者44人、居家隔離44人。