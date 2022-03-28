玩笑開過火竟公開動起粗來！第94屆新科奧斯卡影帝威爾史密斯，因主持人克里斯洛克調侃起他老婆賈達萍克特，脫髮的模樣像是在演《魔鬼女大兵》大發雷霆，竟直接走上舞台去揍人；整起事件，隨著轉播出去引發廣大討論，但這一巴掌台灣女星柯佳嬿說：「我決定今天要看一部威爾史密斯的電影。」

威爾史密斯的老婆曾經透露，因有脫髮狀況才會剃光頭髮，無奈卻被拿來奧斯卡當作一個哽來用，當時盛怒當頭的威爾史密斯走上舞台時，仔細觀察走動過程裡的每個步伐都踩得很重，看得出他十分不悅，竟然在所有嘉賓的注目之下暴打主持人，還對著他罵：「少從妳的臭嘴講出我老婆名字」，惹得一旁嘉賓表情都略顯尷尬。

原本有人認為是在做效果，節目製作單位已套好招，沒想到這卻是真實上演的事件，威爾史密斯後來獲得影帝時落淚，他提到身為演藝人員，必須能夠接受別人對他的評價，但他必須要保護好自己的家人，不被流言蜚語所波及，這段感言一出，外界紛紛讚嘆他的護妻行為，台灣女星就對此發表感言了。

護妻行為許多人認為太過帥氣，女星柯佳嬿搭上時事話題，染上一頭紫色頭髮的她，在今日中午發出一篇文，向大家問好「中午好，星期一的你好嗎？」接著她馬上吐出一句，「我決定今天要看一部威爾史密斯的電影。」吸引大批網友湧入留言，「女神也太跟得上時事」、「護妻的男人最帥！」、「揍完人再拿影帝為什麼會這麼帥」還吸引超過2萬人認同她的發言。