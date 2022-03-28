留學英國的學霸網紅「徐恩(Hannah)」，有著甜美臉蛋與魔鬼身材，且氣質出眾，因此圈粉無數，IG擁有逼近50萬人追蹤，她也曾受邀上《綜藝大熱門》、《我這麼可愛》、《國光幫幫忙》等夯綜藝，人氣火燙，徐恩經常透過社群分享好身材，近日曬出比基尼辣照，畫面超清涼，讓人直呼難道夏天提早來了嗎？

網紅徐恩畢業於英國倫敦大學，她不僅有內在也有外在，不吝於跟眾人分享她的美，因此擁有高人氣，而讓她大爆紅的，是先前徐恩有張照片被網友放上知名臉書社團，她當天穿著霍格華茲的學生制服外搭袍子，雖然臉蛋被口罩遮得好好的，但美胸與美腿全都露，引發網友暴動，封她為「成人版妙麗」。

最近大雨連下好多天，氣溫跟著驟降，又回到冷颼颼的天氣，但徐恩的IG卻是讓人看了直發熱，原來她抽空去苗栗玩，住進當地的夢幻民宿，等不及真正的夏天到來，徐恩輕解羅衫，換上白色蕾絲比基尼戲水，寫下「總有很多女孩，仰起頭看著天，多少固執的臉，在他鄉的房間執著自己心願，總會實現」。

照片中，徐恩穿著短小比基尼，一頭棕色及腰長髮散放背上，搭配美麗的臉龐與展現身材的pose，她雪白的肌膚在陽光下微微發光，胸前更是春光乍現，惹火的景緻讓人渾身發熱，網友們不禁留言吶喊「早起的人，身材超棒」、「性感女神」、「在他鄉的『房間』好多畫面」、「願美麗動人女神有美好一天」，因為徐恩，而提早感受到夏天的氛圍。