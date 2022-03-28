嘉義縣某鄉代表會主席與黃姓男子在其服務處「談事情」，雙方人馬爆發全武行，蘇姓男子聞風趕到服務處尋釁，朝陳姓男子、侯姓男子開1槍，子彈擊穿侯男的右腹部後又擊中陳男右大腿卡住，嘉義地院依殺人未遂罪、違反彈砲彈藥刀械管制條例等判蘇男各6年10月、5年10月徒刑。

26歲蘇男於去年2月17日晚上，在嘉義縣六腳鄉一處民宅與黃姓男子等一夥人喝酒，獲知黃男將到某鄉代表會主席服務處「談事情」，而且兩派人馬劍拔弩張。

18日凌晨1時許，蘇男酒後由不知情的女友開車載他到該名主席服務處附近後下車，獨自沿著田間小路走向服務處，在距離服務處約200、300公尺處碰到侯男、陳男，就朝2人開槍，1發子彈先擊中侯男的右腹部，穿過脊椎骨旁出去，再射中陳男右大腿，子彈卡在腿內，2人經送醫搶救成功，並取出1顆子彈。

蘇男辯稱，他當時聽到有爭吵聲，且有一夥人持棒棍朝他衝過來，才對空鳴槍，是擦槍走火，沒有故意要殺人；但侯男證稱，與蘇男不相識，蘇男卻見他與陳男相偕從服務處走出來要開車，即嗆聲「乎你死」，並拿槍對著他們開槍。

黃男證稱，當天凌晨在代表會主席服務處談事情時，爆發爭吵，二度要肢體衝突，都被該名主席擋下來，第3波衝突時就打起來了，有人受傷叫救護車，後來就聽到外面有槍聲，場面火爆混亂。

法官審結，蘇男曾有公共危險前科，案發前3年才易科罰金執行完畢，於5年內再犯有期徒刑以上之罪，屬於累犯，依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪各判6年10月、5年10月徒刑。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障