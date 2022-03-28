衛福部台東醫院成功分院洗腎室在23日強震中損壞，病患必須舟車勞頓往返台東市區洗腎，分院護理師張素梅擔心病患在外送期間老人家洗完腎血糖低，可能撐不到回家吃飯，自掏腰包為他們送上餐盒，長輩備感貼心，直呼「跟我們女兒一樣，都會為我們設想」。

成功分院洗腎室在323強震中損壞，經過5天修復並測試逆滲透系統菌落數合格後，28日起重啟洗腎服務，但在修復期間，病患必須到市區醫療院所洗腎，來回車程2小時加上洗腎時間3小時，舟車勞頓。

張素梅表示，323當天入睡前突然想起，洗腎前要量體重決定要洗掉多少水分，為了減短洗腎時間降低不舒服的感覺，長輩們大多只吃少量早餐，老人家洗完腎血糖降低，根本撐不到回家吃飯，加上他們可能對台東市區不熟，又要等交通車接送無法外出吃飯，便決定幫長輩送便當。

在病患外送的2天期間，住在台東市區的張素梅10點半出門買餐盒，接近中午時刻在台東基督教醫院、榮民醫院台東分院、東興診所附設洗腎中心外面等候，一看到接送的交通車抵達，一個人提著20多個便當上車親手發送。

成功分院28日重啟洗腎服務，病患返院洗腎，才讓張素梅的善行曝光，高齡98歲的林老先生說：「素梅跟我們家女兒一樣，都會幫我們想到這些」。

張素梅在部東和成功分院加總服務近20年，一直負責洗腎業務，兩天自掏腰包送餐，估計花費約5000元跑不掉，她靦腆地說「這真的是小事，不足掛齒」。