芳苑潮間帶擁有多樣的地質、豐富的動植物生態，近年吸引許多學校、家長前來，帶著學童來趟豐富有趣的生態驚奇之旅。（協會提供／謝瓊雲彰化傳真）

芳苑潮間帶擁有多樣的地質、豐富的動植物生態，礫石區、泥灘地與沙灘地的螃蟹貝類各異其趣。（協會提供／謝瓊雲彰化傳真）

學童們穿著膠鞋在潮間帶沃土中行走，認識潮汐與潮間帶不同地質所蘊含的豐富動植物生態。（協會提供／謝瓊雲彰化傳真）

王功故事館，讓廢棄蚵殼大變身成為蚵殼藝術品。（協會提供／謝瓊雲彰化傳真）

環境教育小旅行，學童不搭海牛車、拼裝鐵牛蚵車，透過導覽解說，更加豐富有深度。彰化縣王功蚵藝文化協會近年推動海洋環境教育，在專業的環教導覽師資帶隊下，引領機關團體、中小學生徒步探索、體驗潮間帶豐富有趣的動植物生態。

芳苑、王功小漁村近年藉由觀光翻身，加上無形文化資產「海牛耕田」文化正被大力推廣，湧現生態觀光旅遊商機。然而海牛已老邁、蚵車又有安全疑慮禁止搭乘，生態玩家強調，其實不用離海岸線太遠，靠著雙腳徒步親自走踏，一樣能觀察到豐富的生態。

芳苑鄉潮間帶擁有礫石、泥灘地和沙灘地等多樣地質，可觀察到不同的底棲生物；趁著退潮時，參與遊程的學童、親師生，在堤岸邊穿上踢米鞋、雨鞋或膠鞋後徒步出發，拿著事先準備的水桶和小鏟子出發，踩踏在溼軟沃土中深度體驗。

最先經過的是礫石區，翻找石頭認識海蟑螂、平背蜞，接著經過泥灘地，認識各種可愛招潮蟹，再到沙灘地尋覓和尚蟹的蹤跡，認識養殖蚵田，看生態導覽解說老師示範挖西施舌、螻蛄蝦，驚奇連連。

協會經理胡靜怡說，蚵藝文化館搬家後，近年獲得環保署環境教育設施場所認證，推動以更友善的方式親近海洋，招攬來一群優秀的專業師資群舉辦海洋環境教育小旅行。

遊程包含探索潮間帶，認識潮汐變化與潮間帶動植物生態，約90分鐘；接著至王功故事館，體驗「小小蚵農和青蚵嫂」，了解如何將廢棄蚵殼洗白、除臭再磨粉，製成黏土捏塑各種蚵殼藝術品。

午後王功漁港巡禮，參觀王者之弓橋、芳苑燈塔，認識珍珠蚵、欣賞漁村風情，再回蚵藝館親自動手DIY蚵藝貓頭鷹，作為遊程最佳紀念品。

胡靜宜說，參加者還可獲得教育部、環保署補助每人100元車資，歡迎學校踴躍申請。