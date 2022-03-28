陳姓女車主2020年10月將愛車停在北市環河南路三段的停車格，取車時驚見左前門、左葉子板出現刮痕，經調閱監視器畫面，發現羅男搖搖晃晃經過車邊，怒控羅男毀損罪，但羅辯稱，當初為了息事寧人，才會在派出所與車主談和解，但經地檢署起訴後，他看到畫面，並沒拍到他手持物品，否認刮車，士林地院去年底判他無罪，全案已上訴高等法院。

起訴指出，羅男前年10月21日凌晨，步行經過環河南路三段，持不明尖端物品，沿路刮傷陳女的賓士車，並依毀損罪起訴。法院開庭時，羅男辯稱，畫面中的人確實是他，但並沒有拿東西刮傷車子，當初是想花一點錢就不用上法院，那一陣子精神狀況不好，不想煩惱事情，事後看影片，手上並沒有拿任何東西。

陳女說，後來看到監視器，發現羅男經過她的車子旁邊，手有往前揮舞，認為是羅男拿東西刮她的車子，導致他的烤漆、鈑金受損。

法官勘驗影片，發現羅男行經陳女以及另外謝男的車輛旁，右手左、右搖晃，陳、謝並沒有親眼見聞，看到羅男刮損他們的轎車，也無法確認是否有其他人，毀損他們的車輛，至於手持不明物體刮傷車輛，是自己的推測，也無法補強其他事證，認定無法辨識羅男是否持有不明物體毀損轎車的動作，判決無罪。