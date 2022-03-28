台中市很多建築業者將建築規畫帶入綠建築永續環境設計，結合智慧化設備管理達到節能減碳功效。（業者提供／盧金足台中傳真）

國聚建設預先在每戶車位配置車用充電線路預留，讓住戶購車、換車有更多彈性選擇。（盧金足攝）

綠色能源興起，彌補不足的電力，台中市很多建築特別將節能、綠能、能源再生等理念規畫在建案中，以陸府建設大樓社區為例，「陸府原森」、「陸府植森」、「陸府觀森」皆設有屋頂太陽能板設備，所生產的光電再回售給台電公司，平均原森每月可回饋4000元電費、植森每月可回饋5500元電費，一個社區一年約可回饋4萬8000至6萬6000元電費。

去年中部建築工地的地下水成為抗旱英雄的成功案例，台中市政府日前通過《台中市建築物施工管制辦法》修法，率各縣市之先，要求有抽取地下水的建築工地需於工地圍籬上設置水資源再利用裝置供民眾24小時取水，並配合水利局設置之淨水設備、自來水公司設置快濾桶與自來水幹管連結供水，以及協助工業區水車至工地取水，有效利用水資源。

節能減碳為全球公民目標，友善環境更與時代趨勢接軌，如陸府、國聚、麗晨等品牌建商都強化建築物綠能設備，愛地球挺環保從生活中做起。

依《台中市發展低碳城市自治條例》，具備一定規模以上新建建築物應規畫智慧建築設計與再生能源，其中針對私有建築，如位在住宅區內、三十層樓以上，或高度100公尺以上之建築物。

以及位於商業區內、20層樓以上或高度70公尺以上之建築物，應設置再生能源發電量大於總設備容量萬分之十，或太陽能光電板面積大於屋頂突出物水平投影面積二分之一。

陸府建設的「陸府原森」、「陸府植森」、「陸府觀森」等建案社區設有屋頂太陽能板設備，生產的光電回售給台電，平均「原森」每月可回饋4000元電費、「植森」每月可回饋5500元電費，一個社區一年約可回饋4萬8000至6萬6000元電費。

此外，大樓社區全面配置LED燈具，地下停車空間的穿透式天井增加自然採光、自然換氣，減少燈光與排風用電量。

以友善環境、友善住宅為職志的國聚建設，著眼於低碳城市的未來趨勢，發現到與生活息息相關的車用動力正面臨轉型過度時期，電動車時代是不可避免的正在進行式，國聚建設超前布署，預先在每戶車位配置車用充電線路預留，讓住戶購車、換車有更多彈性選擇。

麗晨建設位在台中市西區的「丰二三」總部辦公大樓榮獲「美國LEED綠建築認證v4版」辦公大樓類最高等級白金級認證，建築物使用環保回收建材比例高達23.7％，在節能設備採用兩段式沖水馬桶、低水量小便斗、感應式水龍頭，提升衛生用水使用效率。

建築也設有雨水回收系統回收雨水作為澆灌、沖廁用水，並以智慧電錶紀錄用電回饋並於超峰時降載，以及設置86片太陽能板，每年可減少因發電產生的CO2有16985KG，相當於種植1415棵成樹，達到節能減碳功效。