安妮擔任澎湖觀光大使。（伊林娛樂提供）

來自俄羅斯的藝人安妮28日出席交通部觀光局澎湖黃金海岸旅遊線記者會，擔任澎湖觀光大使，推薦澎湖美景與美食。俄烏戰爭爆發月餘，這也是之前曾無辜被牽連、衰遭激進網友攻擊的安妮首度現身，爸爸是烏克蘭人、媽媽是俄羅斯人的她說，發生戰爭大家都會難過，「兩邊國家都有家人都有朋友，我也很關心他們，天天都跟他們聯絡、關心狀況。現在俄羅斯人被罵，很幸運我在台灣，沒想到在台灣支持我、給我溫暖的人這麼多，台灣是最棒的地方，謝謝你們的支持！」

對於之前遭網路霸凌，安妮說，罵她的那些人可能比較不了解狀況，因為一開始大家都嚇到，不知道怎麼反應，後來了解狀況後，「罵我的人已經完全零！」反而現在支持她的人很多，很多人都說：「我們還是很愛妳喔！妳可以永遠在台灣，台灣是妳家、妳很棒！」對於普丁發動戰爭，她說自己除了難過之外沒有其他想法，只希望戰爭趕快結束、世界和平，因為大家都辛苦。至於無端被罵，雖然網友沒有道歉，「但也沒關係，我原諒他們」。她透露當時有2、3天都沒出門，但主要是因忙著跟家人聯絡、也沒心情吃飯，一直在家看狀況。

不過安妮坦言當時情緒確實多少有受影響，因為她在台灣多年幾乎沒被罵過，「我沒做錯事，被罵有點難過。但後來收到好多人支持與留言鼓勵，真的很謝謝台灣人這麼愛我、照顧我。」她說那段時間有朋友會找她去吃飯、騎Ubike，還有粉絲說「我好愛妳、我們都會保護妳喔」，種種關心舉止讓她好感動，

被問是否有認識的親友上戰場？安妮說完全沒有，她15歲就離開俄羅斯，去過日本，來台灣已經11年，已沒什麼朋友在當地，因為疫情也已經3年都沒回去俄羅斯了，不過她還有很多朋友在烏克蘭，戰爭第一天開始都有跟他們聯絡，需要幫忙就幫忙，有些人沒地方住、沒東西吃，「我們無法送食物，所以就是匯錢」。

被問起感情現況，安妮說她已經單身1年多，現在很享受單身的美麗，發現原來一個人這麼好，「之前一直都有男朋友，現在1年多都單身，正在盡量享受我的人生。我一有男朋友就會跟大家說，但會慢慢看，不要急，下一個就會是我老公！」她笑說之前頂多單身一、兩個月就會找到新的男朋友，現在是史上單身最久的時候。