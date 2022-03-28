基隆市今天新增10例確診個案，累計居家隔離348人、自主健康管理114人，皆為無症狀或輕症。市長林右昌表示，為加速找出可能潛藏感染源，再增設3個篩檢站，呼籲有疑似症狀、足跡重疊民眾，盡速接受篩檢。

林右昌指出，昨日總計篩檢4234人，有9人確診，包含警察2例，為市警局行政人員，24日皆參加警察局表揚餐會；二信高中增加6例高職生，其中3例與案22846為同班同學，另3例與先前個案不同班級，目前累計9例，分屬三個班級。另外，還有一例為銀河小吃店消費者。

最後1例是20多歲海洋大學女學生，昨日晚間主動進線篩檢後確診，自述是住在台北的海大教授確診，接到教授通知後，至部基篩檢為陽性，目前無症狀。

為盡速找出可能潛藏在社區的感染源，林右昌指示，再增設3個篩檢站，其中暖暖碇祥里風雨球場、火車站南站廣場，即日起開始篩檢服務，今天服務至下午5時30，明日起，篩檢時間為上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分；另外，海大也增設前進篩檢站，為還在校內2千多名師生採檢，將於今晚全數篩檢完畢。