萬物齊漲，近年來許多民生物資陸續飆漲，讓民眾大喊吃不消，有網友好奇詢問，台灣真正貴的民生物資是什麼？引起熱烈討論，結果不少人都認同，麵包已經默默貴了非常久，甚至一個麵包就直逼便當價格，一次買兩、三個可能會直接榨乾荷包。

一名網友在《PTT》表示，麵包已經貴非常久了，有的麵包直逼便當價格，連傳統的麵包也要30、40元起跳，而且一個又吃不飽，兩個又覺得乾脆買便當，吐司就更不用說了，質疑麵包的利潤有沒有超過五成？

貼文一出引起廣大迴響，網友紛紛回應「不知道在貴什麼」、「昨天買顆酸種麵包160，可頌60，加個蘋果派就400了，真的有點貴」、「麵包貴很久了」、「一堆熱量又吃不飽」、「成本低到你不敢相信的低」、「麵包真的越來越貴了」。

有網友指出，麵包應該是貴在產出數量跟成本不符合比例，成本大概比手搖飲高一點，但是請一個師傅要付出的成本更高，而且台灣小麥都是進口的，有網友認為「台灣的麵包不是讓你當正餐吃的」、「台灣的麵包是朝向蛋糕那種精緻食物發展的，不是像國外那種主食」。

除了麵包以外，也有人點名「肉才貴」、「要不要看看黃小玉(黃豆、小麥、玉米)貴了多少」、「台灣冰淇淋真的很貴，奶製品都偏貴，但冰淇淋特別貴」、「肉類、奶類比歐美日貴不少」。