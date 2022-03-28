專業物業管理集團信實(6721)將在4月下旬掛牌，目前以清潔服務為主要來源，2021年營收占比已達75.6%，董事長楊文榮指出，公司不會像電子業突然會接到大訂單會大幅成長，公司以服務性質為主，接單只會慢慢持續擴增，不會一下子去接大的訂單，打壞公司的服務品質，今年已接獲兩筆捷運清潔案，年度營收成長目標希望力拚雙位數。

楊文榮說，每年的9~12月中都是密集投標時間，對於隔年的業績差不多就底定了，今年接下來的標案包括，3~4月即將投標的三總汀州及內湖的清潔人員、北捷保全案等，若是順利取得將會在7月開始執行，另外，台鐵列車清洗標案，會在年底釋出，公司都將積極爭取。

面對去2021年營收成長，但獲利卻下降，信實董事長楊文榮說，基本工資上漲並不是主因，勞保和健保雙漲的影響才是最大，勞健保雙漲每人每月多200多元，一年支出將近1000萬元，是侵蝕獲利表現的重要因素。

信實在2022年1月標到台北捷運B、C組的案子，金額分別為3.23億、2.94億元，公司在桃園機場第一及第二航廈清潔及手推車服務已近10年，第三航廈預估將會在2026年完工，公司將積極爭取第三航廈的合約，未來也將加強展醫院及展覽場所的合約。

信實去年起拓展業務版圖至居家照護業務，藉以串連社區能量，提供國人優質之長照服務，持續提供企業、居家的個人全方面清潔、照顧服務，以利永續成長。