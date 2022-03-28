由於韓國單日新冠確診數大減，28日開低的韓股一度翻紅，但後繼無力下，大盤收在平盤2,729.56點。同時，韓元走貶，外資賣超2730億韓元。

韓國政府最新統計，單日染疫數已從60萬高峰大減至20萬以下。粗略可說是從3月開始以來數量最低的1天。從2月開始以來至今，韓國新冠病毒出現爆炸性擴散，目前當地有1200萬位染疫者，有1000萬就是這兩個月突然冒出來的。

不過，國際油價節節上漲，在需求孔急下，韓國2022年迄今進口的能源燃料也飆增超過85%。學者專家憂心，除了貿易恐怕會出現赤字外，當地物價也可能會愈來愈高。

大型股普遍走低，三星電子跌0.14%，LG化學跌0.57%，Naver跌0.45%，LG Energy Solution也跌0.57%。

28日，韓國現代汽車宣布，在自己環保車款進入美國市場長達11年之後，在2月份時，累計銷售已正式突破50萬輛大關，股價開低走高收漲0.29%。

美元兌韓元在1,227.3價位附近，韓元貶8.5元。