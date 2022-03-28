蘋果Apple TV+周日寫下歷史新頁，其平台上播放的《樂動心旋律》（CODA）勇奪奧斯卡最佳影片，使Apple TV+成為第一個獲得這項殊榮的影片串流服務。

這一部2021年上映的感人劇作講述父母同為聽障的女孩如何堅持對音樂的熱情，以及如何追求自己的夢想。

2021年《樂動心旋律》在日舞影展（Sundance Film Festival）首次亮相後，Apple TV+即以創下記錄的2500萬美元買下它，這部佳作果然沒讓蘋果失望，在整個頒獎季的得獎聲勢高漲，也拿下了美國製片公會、美國演員工會與美國編劇工會的最高獎項。

《樂動心旋律》的最大對手，是網飛（Netflix）備受好評、獲得十多項提名的西部片《犬山記》（The Power of the Dog）。

《犬山記》導演珍．康萍（Jane Campion）拿下了奧斯卡最佳導演獎。

《樂動心旋律》贏得奧斯卡最佳影片，讓人看見影片串流產業自2017年一路走來取得的成就，當年坎城電影節甚至不准那些沒有在大銀幕上映的電影角逐其最受尊崇的金棕櫚獎（Palme d’Or），被認為是刻意排擠網飛等串流媒體服務。