正統鹿耳門聖母廟公布煙火模擬圖案，煙火將環繞廟殿四周。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

正統鹿耳門聖母廟公布煙火模擬圖案，真實的高空煙火更精采可期。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

正統鹿耳門聖母廟高空煙火停辦1年，今年的煙火內容備受民眾期待。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

正統鹿耳門聖母廟高空煙火來了，4月3日春假第2天晚間8時登場，廟方28日公布煙火模擬圖形，將有大紅「福」字高掛五王殿上空，為信徒祈福，煙火秀共分成3階段施放，搭配寺廟四周宮廷式建築，布置環繞狀煙火。

正統鹿耳門聖母廟的高空煙火歷每年動輒吸引30萬民眾圍觀，一直是南台灣元宵節假期時的活動重頭戲，去年因新冠肺炎疫情停辦1次已有許多民眾惋惜，今年選擇延期至春假，民眾期待煙火再度點亮土城夜空。

廟方28日公布煙火圖形，今年煙火秀因應虎年，分成「啟炮迎賓‧福虎昇豐」、「媽祖庇蔭‧愛老虎油」與「龍驣虎耀‧運勢騰飛」3階段。

第1階段啟炮約10分鐘，有環繞式煙火震攝全場，從牌樓延伸到廟殿，將廟埕廣場中的人群包圍，五王殿高空出現「福」字煙花，中間串場6門蜂炮。

第2階段高空煙火約15分鐘，施放笑臉愛心煙火迎賓，再施放6門蜂炮。第3階段煙火登場約15分鐘，有銀尾雷鳴火箭和竄升的旋龍蜂炮，再以大量高飛的平安燈煙火收場。

3段煙火秀都經過國際煙火團隊設計，與蜂炮穿插進行，有炸去疫情，消災解厄的傳統。

聖母廟高空煙火每年都吸引攝影愛好者到場捕捉精采瞬間畫面，今年煙火施放前一周，已有數十支攝影腳架綁在寺廟高樓陽台邊「卡位」，預告煙火登場的熱鬧景象。