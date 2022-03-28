中央1922預約平台自4月3日結束後不再提供預約服務，北市將重啟台北市「新冠肺炎疫苗接種預約系統」，並在29日開放預約，在每周二、三每日上午9點至下午5點開放第1、2劑或追加劑預約，接種地點有北市立聯合醫院院外門診部、合約診所及中型接種站，並在下一周提供接種服務，廠牌為莫德納及高端疫苗。

北市副市長蔡炳坤說，3月29日重啟台北市疫苗系統，4月4日開始疫苗接種疫苗，而部分合約醫院不參與預約平台，欲至合約醫院接種的民眾，可至院內掛號系統預約接種。

蔡炳坤指出，因應本土疫情升溫，鼓勵65歲以上尚未完整接種疫苗長者盡速接種，北市衛生局與民政局、社會局攜手合作，提供聯合醫院院外門診部及中型接種站提供現場掛號服務、里長揪團，只要10人以上同一種疫苗就能成團。

蔡炳坤提醒，目前65歲以上民眾及55歲以上原住民，4月10日前於北市合約醫療院所及中型接種站接種1、2劑疫苗、基礎加強劑或追加劑，均可獲得500元商品禮券；另18歲至64歲民眾3月31日前於北市接種COVID-19疫苗1、2劑，可獲得200元禮券。

蔡炳坤分析，65到74歲第一劑至第三劑分別為84.9％、81.6％和63.6％，看起來還有成長空間，能夠繼續提升；台北市長柯文哲表示，雖然台北市打疫苗的百分比不低，老人施打率達到8成，但台北市老人有50萬人，表示還有約10萬名長者沒打也是很多。