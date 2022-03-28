台北市28日新增3名確診，分別是萬華區40多歲男性（案23022）、內湖區40多歲女性（案22952）以及士林區50多歲男性（案23024），均為先前案例的接觸者，目前相關疫調仍在進行中。

北市副市長黃珊珊指出，萬華區40多歲男性為國立台灣海洋大學的老師（案23022）是基隆市本土案例的接觸者，1個同住家人在松山區教書，子女在萬華某國小、幼兒園，現在匡列7人居家隔離，持續疫調中；內湖區40多歲女性（案22952）為新北案例接觸者，發病後2日都在家沒出門，目前匡列居家隔離6人，擴大採檢44人；士林區50多歲男性（案23024）為桃園大潭接觸者，同事確診，公司召回篩檢才驗出他陽性，目前沒症狀，同住家人2人居家隔離。

足跡匡列部分，黃珊珊表示，新北科技廠的案22693有在北市某科技大學進修，匡列同校接觸者15人，目前9人居家隔離、6人自主健康管理，採檢結果全數陰性，會繼續居家隔離10天。

基隆本土案22597，本月23日曾到海底撈信義店用餐，目前匡列144人居家隔離，陰性39人，檢驗中105人。至於3例外縣市確診案，案22639、案22701、案22555，目前居家隔離總人數是328人，陰性159人，還在等報告169人，今日擴大採檢104人，陰性62人，檢驗中42人。