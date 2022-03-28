日經新聞28日援引消息人士報導，由於烏克蘭危機和通膨問題正在拖累消費電子產品的需求，蘋果計畫自第二季起，削減其iPhone和AirPods的產量。目前蘋果還未證實上述消息，但若消息為真，勢必將衝擊蘋概相關產業。

日經新聞稱，由於需求弱於預期，該公司計畫在下一季減少生產約20％的iPhone SE，約比原定計劃減少生產約200萬至300萬部。

該報稱，蘋果還將其2022年全年的AirPods無線耳機訂單減少了1,000多萬個，主要因市場需求冷淡而欲縮減庫存水準。

報導稱，蘋果還要求供應商較原計劃減少生產iPhone 13系列產品數百萬部，但稱這一調整是基於季節性需求下降所致。

據市調機構Counterpoint數據，上代4G版iPhone SE 從2020年第二季發布至今，約佔iPhone 銷量約12％，而美國、日本為iPhone SE最大的兩個市場。