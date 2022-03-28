曾預言4月疫情反撲 柯文哲點出關鍵：取決於邊境防疫多嚴格

台北市長柯文哲日前預測4月新冠肺炎疫情將反撲，他28日表示，疫情是否爆發，取決於邊境防疫要多嚴格，邊境嚴格程度決定社區感染會多嚴重，建議入境隔離不要一下子從10天降為7天，慢慢降看社會承受度。

柯文哲今午主持防疫記者會，他面對預言4月疫情爆發指出，疫情會不會復發，取決於邊境政策，以前入境要隔離14天，按照科學，潛伏期要超過14天很少，大部分確診者在14天內都會被攔下來，除了中間做好幾次PCR，解除隔離前也會做PCR，幾乎都攔得下來，現在開始降到10天，開始會有漏網之魚跑出去。

他表示，如果每天入境的確診者有100例，這還是航班關掉75％，如果航班再往上增加，每天入境確診數就會再增加，檢疫從10天往下降，漏網之魚就會更多。

柯文哲強調，疫情是否在4月爆發，取決於邊境防疫要多嚴格，如果是他來決定，恐怕將來要縮減隔離天數必須更保守，不要一下子10天降為7天，應該採取10天變9天、9天變8天慢慢降，看社會承受度怎樣，這是一個建議，邊境嚴格程度決定社區感染會多嚴重。

此外，有議員批評柯文哲預言不準，柯文哲說，這不是預言準不準，是呼籲要小心、注意，政治不要凌駕專業，「再怎樣我還是台大醫學院外科教授」，議員又不是醫療人員還叫他閉嘴，「我是乖乖閉嘴，但心裡面想說拜託，我是專業人士，我也不是不懂，我還是重症專家」。