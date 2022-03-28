台灣兵役制度近來引起討論，傳出蔡政府在美國的壓力與建議下，將恢復一年徵兵制政策，對此，行政院長蘇貞昌直言，「自己的國家自己救」，要用什麼方法才可以救、以及要用多長役期才可以訓練得當，都尊重國防部專業判斷，也希望人民支持。

蘇貞昌今出席110年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動，針對美國關切台灣兵役制度，蘇貞昌表示，自己的國家自己救，不是說別人怎麼看，我們要看極權專制國家侵略鄰國是不需要理由的，而且仗打起來，人民受苦，國家幾乎整個被毀掉。

蘇貞昌指出，因此台灣要救自己的國家，就看要什麼方法才可以救，要多長的役期才能訓練出來，這方面都尊重國防部的專業評斷，也希望國人支持。另外，看到國人對整個役期都表示很大的支持，也非常感謝。

此外，針對國內疫情升溫，相關防疫是否加嚴？蘇貞昌表示，台灣的防疫規範做得好，又有國人一起配合，防疫是世界第一，但周邊國家確診數不斷增加，確實需要各方面做加強。

蘇貞昌指出，現在也看到過去移工發生的案例，國內做出來的SOP確實都達到相當的效果，工區沒有互相感染，呼籲高危險群及長者都應該要趕快打疫苗，才可以保護自己、社區跟家人。