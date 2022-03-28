本土疫情持續擴大，前台南縣長蘇煥智表示，去年5、6月第一波爆發期，台灣醫療體系捉襟見肘，死亡率偏高，提醒政府台灣疫情應該已進入新一波爆發期「我們的治療藥品、醫療體系準備好了嗎？」副總統賴清德則是呼籲「團結防疫，謹慎以對不驚慌」。

昨天國內本土病例創今年新高「暴增83例」，而且是多點併發，有幾點也找不到感染源。蘇煥智認為，台灣疫情應該已進入新一波爆發期！質疑面對全球解封，台灣被迫更開放，勢必引發大流行。但我們的治療藥品、醫療體系準備好了嗎？

他說，鑑於去年5、6月第一波爆發期，台灣醫療體系面臨捉襟見肘的困境；死亡率遠超過4％，跟全球各國比較的確偏高，就是明証。

他希望政府、指揮中心、及醫療體系，能夠從去年的經驗中記取教訓，做好醫、藥、人員整備工作，以因應這一波大流行的考驗！務必要大幅減少台灣這一波大流行的「重症率」及「死亡率」。

賴清德則表示，這兩天，疫情有些變化，指揮中心持續掌握疫情狀況，除擴大疫調、匡列外，政府宣布4月1日至4月30日維持現行防疫措施，並同時加強特定娛樂場所 防疫作為。

他說，面對疫情變化，我們謹慎應對，請大家務必遵守防疫指引，更重要的是，盡快接種三劑疫苗，保護自己同時也守護他人。相關防疫規範及資訊，他也請民眾隨時關注衛福部的公告訊息，「我們一起提高警覺、落實防疫，全力守護台灣！」