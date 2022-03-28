永和1名員警因與確診的基隆警察接觸被匡列，幸採檢是陰性，新北市長侯友宜28日表示，除密切觀察外，新北市警察局也正在清查中有無其他新北警跟確診基隆警接觸，並指出新北員警去年在辛苦的疫情過程中在第一線，染疫數目全國最多，依然在勤務調配上把警力都調配得很好，如有同仁染疫會調派其他派出所警力支援分局，尤其有些地區警力沒那麼充裕，他相信只要調配得宜都能應付，強調目前新北有備案做好員警調度。

另因樹林科技廠群聚案確診全案已有23人確診，針對移工打第三劑有無獎勵措施，新北市衛生局長陳潤秋表示，經發局、勞工局等單位會一起督促雇主，安排員工接種疫苗。

而樹林科技廠確診案中有2名是某科技大學學生，有學生抱怨，學校已知有學生確診，26日仍照常舉辦全校運動會，對此，陳潤秋說，當天運動會時，跟此案相關的學生都沒參加，強調跟確診者一起上課、搭交通車到樹林科技廠實習及宿舍同學都有全部匡列。