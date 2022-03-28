大陸外交部發言人汪文斌28日主持例行記者會表示，今天上午第20架接返烏克蘭撤離公民臨時航班從羅馬尼亞首都布加勒斯特安全抵達福州，在整個撤離工作過程當中，共有5200多名在烏的大陸公民安全撤離至烏周邊國家，除一人在自駕途中受傷，並已治療無虞之外，其餘自願撤離的同胞全部平安，做到了戰亂撤離，無死亡無群傷。

據大陸央視引述汪文斌指出，當中有4600多名撤離至烏周邊國家的大陸公民，搭乘20架次大陸政府安排的臨時航班回到祖國，全體在烏和烏周邊國家同胞互相幫助，共渡難關。而當地留學生組織、華僑華人社團也多次協助完成撤離工作，發揚了中華民族扶危濟困的優良傳統，展現出中華兒女團結互助的優良品質。

汪文斌說，在組織中國公民避難和撤離過程當中，烏克蘭政府和社會各界給予了友好協助，俄羅斯、莫爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭、匈牙利、斯洛伐克、白俄羅斯等國也提供寶貴支持，向各國政府和人民表示衷心感謝。現在撤離在烏克蘭的大陸公民工作已告一段落。