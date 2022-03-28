雖然市場負面消息頻傳，但恐慌指數持續下降帶動市場風險偏好回溫，使外資上周回流新興亞股、淨流入8億美元，終止連5周流出。其中，台股以淨流入4.8億美元暫居吸金王，終止連5周淨流出，周線上漲1.3％，亦為表現前三強的新興亞股市場。

上周外資回流最多的前三大新興亞股，分別為台灣、印尼及南韓，金額分別為4.8億、2.8億、1.7億美元，其中台灣、南韓分別終止連5周、連4周淨流出，印尼為連2周淨流入。泰國上周淨流入金額雖降至1.5億美元，但已連9周淨流入。

雖然俄烏戰爭未解，華爾街上調聯準會升息預期，市場正逐漸消化5、6月可能皆升息0.5碼的政策預期，美國消費者信心受通膨預期影響降至10年低點，但市場風險偏好回溫，使外資再度回流新興亞股，以越南、菲律賓、台灣股市分別上漲2％、1.7％、1.3％表現最強勁。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，全球疫情再生變數，中國大陸持續攀高、台灣也浮現疫情升溫跡象，歐洲則再受變種病毒肆虐，是否影響全球經濟解封進展仍待持續觀察。而台股本周有多家重量級公司將舉行法說會，不少股利政策即將出爐，有助市場氣氛回溫。

張圭慧指出，市場近期擔憂經濟走下坡，可能影響智慧型手機、筆電銷量，進而影響半導體業營收，但由於車用及雲端等新需求維持強勁，尤其晶圓代工龍頭在先進製程良率的持續改進，認為台灣半導體長期表現仍具期待空間。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南政府推出總額150億美元的財政禮包，將於今明2年執行，估占每年GDP達2％，且基礎建設額度疊加在原有5年計畫上，可看出基礎建設為政府重點項目。

同時，越南政府推行降增值稅，且企業與防疫相關支出可抵繳企業所得稅，同時大幅提高國家發展支出預算，張晨瑋指出，上述政策措施可見越南政府強力支持經濟復甦。