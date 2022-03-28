澤倫斯基談西方對烏克蘭要求武器援助的反應

自從俄羅斯2月展開侵略行動以來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）便不斷力促西方國家伸援。如今戰事已超過30天，聲嘶力竭的他究竟是怎麼看這些「盟友」的？

據BBC新聞網28日報導，澤倫斯基在接受《經濟學人》（The Economist）專訪時，老實說了在俄烏戰爭中，哪些國家幫了忙，而哪些沒有：

• 他強烈批評法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）沒有提供軍事援助，為什麼呢？「因為他們怕俄羅斯，就是那樣，那些先開口說的人，就是先害怕的人。」

Speaking to The Economist in a government building fortified with sandbags and surrounded with tank traps, Ukraine’s president was disarmingly authentic and humane. Read our exclusive interview https://t.co/DpqE0HxTnQ — The Economist (@TheEconomist) March 27, 2022

• 澤倫斯基說，英國首相強森（Boris Johnson）一直對提供武器要熱心得多。「沒錯，老實說，強森是比較幫忙的領導人。各國領導人根據選民的行為作出反應。就這件事來說，強森就是個例子。」

「英國絕對站在我們這邊，它沒在求平衡。英國認為，要解決這狀況別無選擇。」此外，澤倫斯基說，「英國想要烏克蘭贏，俄羅斯輸，但我沒準備要說，英國是不是想要這場戰爭拖下去。」

• 德國則在騎牆觀望，「他們正設法平衡。他們和俄羅斯有長期關係，正透過經濟稜鏡，來看待這局勢。他們有時會幫忙，而我認為，他們正想辦法視情況的發展加以調整。」

「他們也在看，這狀況會怎麼影響自己的國家。要是國內有壓力要他們幫忙，他們能幫。當他們認為做得夠多了，就可能停手。」