確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆新增10例本土確診個案，基隆市政府今天下午公布確診者足跡，包括World Gym信義店、金牌三姐妹餐廳、南北小吃、歌萊KTV等地。

基隆市政府今天下午舉行記者會，市長林右昌公布，10例確診個案中，警察2例、二信高中學生6例、銀河小吃店消費者1例、海洋大學女學生1例；市府今公布個案足跡，呼籲民眾若有重疊，因至篩檢站採檢。