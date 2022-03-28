基隆World Gym現確診足跡 2間在地名氣餐廳也列入 16:372022/03/28 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆新增10例本土確診個案，基隆市政府今天下午公布確診者足跡，包括World Gym信義店、金牌三姐妹餐廳、南北小吃、歌萊KTV等地。 基隆市政府今天下午舉行記者會，市長林右昌公布，10例確診個案中，警察2例、二信高中學生6例、銀河小吃店消費者1例、海洋大學女學生1例；市府今公布個案足跡，呼籲民眾若有重疊，因至篩檢站採檢。 找不到感染源 陳時中點名3條傳播鏈要密切注意 基隆警群聚恐釀社區感染 陳時中：林右昌居隔延長至10天 #World #Gym #餐廳 #基隆市政府 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林右昌二採陰並做2大重要決定 王必勝今前進基隆指導防疫 08:302022/03/28 政治 基隆警察、學生連環爆 被陳時中點名 林右昌做2重大決定 08:162022/03/28 生活 海大教授到小吃店消費染疫再傳1學生 將設前進篩檢站 15:522022/03/28 生活 林右昌居隔3天變10天 陳時中：按科學辦事 14:442022/03/28 生活 基隆疫情延燒 海洋大學1師1生確診 感染源待釐清 11:362022/03/28 生活 確診者到信義區啖海底撈 北巿急發110則簡訊 66人居隔 15:482022/03/27 生活 基隆客運失控撞斷燈桿車頭也爛了 駕駛發高燒送醫 17:412022/03/27 社會 基隆＋2 海洋大學1師1生確診 即起改線上授課 10:022022/03/28 生活 本土暴增83例！傳播6條線 前台大醫最擔心一縣市 07:522022/03/28 生活 基隆市警局再增2確診 連內勤都中了！累計10人染疫 10:262022/03/28 生活 基隆市警局疫情風暴擴大 局長下令逾千人中午前完成採檢 11:062022/03/27 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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