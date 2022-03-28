受到上海浦東分區封控影響，兩大國籍航空華航與長榮今天決定，取消3月29日、30日兩天，從上海浦東飛台灣（松山／桃園／高雄）的航班，受影響的共計5個航班。

上海市昨天晚上決定，自今天開始浦東、浦西輪流分區封控，進行群眾大規模核酸普篩，並且停運封控區內的公車、地鐵大眾運輸系統和計程車、網約車等運輸工具，導致旅客無法按時前往浦東國際機場，能夠前往機場上班的地勤人員也人力不足，因此華航和長榮決定，3月29日和30日，上海飛台灣的返程班機全部取消載客，但去程依舊維持正常。

受到影響的班機如下：

華航：3月29日，CI202 16點15分浦東飛松山、CI582 10點45分浦東飛高雄；3月30日 CI202 16點15分浦東飛松山。

長榮：3月29日，BR711 13點10分浦東飛桃園、3月30日 BR771 19點40分浦東飛松山。

至於3月31日之後的航班，華航和長榮目前仍未宣布取消，屆時將視機場人力調度狀況和旅客是否能順底抵達機場櫃檯報到狀況而定。

由於航班取消涉及返台旅客在台灣防疫旅館的訂單，還有上機前48小時內的核酸檢測證明時效，華航與長榮皆已加派外站人手協助通知旅客有關機票改簽事宜。