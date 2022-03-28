可能退休不選連任？侯友宜：疫情期間全力防疫 17:042022/03/28 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，只有打死不退把防疫守下來，讓民眾過安定生活，才是他擔任市長的責任。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜日前接受專訪被問到連任或更上一層樓時，曾回「怎麼知道我不會退休呢？」媒體今追問侯友宜，「可能退休的意思，是否代表不選連任了呢？」侯未正面回應，僅表示，疫情期間全力防疫，只有打死不退把防疫守下來，讓民眾過安定生活，才是他擔任市長的責任。 宣布連任或更上一層樓？侯友宜：還有很多建設沒做好 與蔣萬安推出聯合政見？侯友宜：有共同想法可一起拚 #連任 #防疫 #不選 #侯友宜 #疫情期間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨派誰挑戰侯友宜？綠委：5、6月提名都還來得及 15:342022/03/27 政治 北京祭嚴格防疫措施 隱瞞接觸史可判無期甚至死刑 09:162022/03/28 兩岸 清明連假將至 侯友宜：境內守好落實自我防疫 12:052022/03/28 生活 林鄭月娥一席話 港政壇瘋傳放棄角逐連任特首 09:102022/03/28 兩岸 林右昌二採陰並做2大重要決定 王必勝今前進基隆指導防疫 08:302022/03/28 政治 5確診移工改判本土 指揮中心：居檢期間多次開關門 15:142022/03/28 生活 談國民黨改革 侯友宜：有失才有得 13:462022/03/28 政治 大停電後是否對核電改觀？侯友宜反問這一句 15:382022/03/28 政治 本土確診暴增83例 創九個月最高 04:102022/03/28 財經要聞 新北＋6！確診個案分布這4區 Ct值曝光 15:302022/03/28 生活 談兵役役期 侯友宜：團結能夠解決大半問題 14:042022/03/28 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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