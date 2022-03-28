新北市長侯友宜日前接受專訪被問到連任或更上一層樓時，曾回「怎麼知道我不會退休呢？」媒體今追問侯友宜，「可能退休的意思，是否代表不選連任了呢？」侯未正面回應，僅表示，疫情期間全力防疫，只有打死不退把防疫守下來，讓民眾過安定生活，才是他擔任市長的責任。