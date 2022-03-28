擁有健康的身體，才能盡情享受人生，教育部體育署為打造職工規律運動環境、營造全民運動友善氛圍，今天（28日）舉辦2022年度運動企業認證起跑記者會，今年度持續優化「運動企業認證」申請作業，將過往廣受好評的線上試評功能，正式升級為線上投件，並簡化企業投件手續。

體育署代理署長林騰蛟表示，體育署自2016年起開辦「運動企業認證」，感謝全台企業與員工熱烈響應，透過資源整合，一同打造運動共好生態圈，當天有超過50家申請企業認證企業出席支持，目前累計已達465家企業參與，受惠員工總數超過82萬人，企業重視職工運動逐漸蔚為成風。

運動企業認證標章效期為3年，效期內可以獲得體育署專屬資源，例如優先申請「企業聘用運動指導員補助方案」、每年免費提供一次科技體適能檢測等，更可獲得「運動企業生態圈」參與資格。

去年度多家獲證企業，積極擔任今年度活動合作夥伴，包含王大夫一條根、珍煮丹、聯合利華、上海商業儲蓄銀行、高雄捷運等，身為金質榮譽榜潛力企業的永慶房屋仲介股份有限公司今年也將第三度投件申請，爭鮮壽司則是今年度首度投件，希望透過申請認證，表達企業推動運動健康觀念的決心。

今年度認證申請作業，自即日起開放企業免費投件申請，以郵戳為憑至6月15日截止收件，預計於11月初舉辦授證典禮，只要是在台灣合法設立的企業，無論營收規模大小、產業類別、本土或海外企業，皆具備申請運動企業認證的資格，隸屬同集團的不同子公司，也可分別申請，為提供企業更多申請認證相關資訊，體育署分別於北中南三區舉辦說明會，北區說明會28日進行，4月1日下午2點假高雄車站NO.1場地召開南區徵件說明會，中區徵件說明會則在4月8日下午2點於集思台中新烏日會議中心辦理。