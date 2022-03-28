大批媒體守在戶政事務所。（池宗玲攝）

具俊曄、大S已委託代理人完成結婚登記。（池宗玲攝）

S媽28日凌晨再發公雞圖片。（摘自臉書）

大S、具俊曄已完成結婚登記！ 經紀人證實曝結婚紀念日

大S（徐熙媛）在本月8日高調宣布閃婚24年前舊愛韓團「酷龍」具俊曄，並在南韓完成結婚登記，男方隨即在9日飛抵台灣。27日是具俊曄完成自主隔離可以出關的日子，一早就有大批媒體守候在大S豪宅門口，但兩人直到今（28日）都未踏出家門。

根據週刊報導，大S、具俊曄28日早上8點半有意前往戶政事務所登記，但礙於住家門口、信義區戶政事務所都有大批媒體守候，所以已委託代理人完成結婚登記，對此，大S經紀人證實兩人已在台灣完成結婚登記，「熙媛跟具俊曄先生兩人在台灣的結婚登記手續已於今日完成，結婚日期就是以韓國2月8日的登記日期為準。大家都辛苦了！所有對新人們的祝福，新人都收到了，非常感謝！」戶政人員表示，如果雙方在國外已完成結婚登記，可授權委託他人辦理，應檢附經駐外館處驗證之授權書、被授權人之國民身分證、印章（或簽名）就可妥託代理人至戶政事務所辦理結婚登記。上述文件中，有多樣都必須先在國外申請，可見大S、具俊曄對於結婚一事相當堅定。

日前得知大S閃婚相當氣憤的S媽，曾在臉書上傳公雞圖，激動的表示「啊呸，不要來搶我的女兒、兒子、我啄死你⋯⋯」讓外界解讀為她在不滿具俊曄有意帶大S回南韓，事後經過小S從中協調，和大S破冰吃飯後，S媽態度逐漸軟化。不料，S媽28日凌晨突在臉書再次上傳公雞圖片並寫道「管不了、管不了、管不了妳的愛⋯還是妳不愛⋯管不了一切的煩惱、我將會離開煩人的地方。（用唱的也行）」，令人擔心是否對大S的閃婚一事改變態度，S媽指出自己的發文只是抒發心情，加上目前媒體緊盯大S、具俊曄，她也沒辦法和女兒女婿吃飯見面，28日下午S媽突把臉書設定為私人狀態，最新的公開貼文停留在2019年7月。