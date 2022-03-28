俄羅斯入侵烏克蘭戰爭滿一個月之際，其他前蘇聯加盟共和國的「小弟」也有樣學樣，亞塞拜然軍隊突然佔領了阿爾察赫共和國(Republic of Artsakh)的法魯卡村(Farukh)，還立旗揚威。諷刺的是，阿爾扎赫共和國在幾天前才向俄羅斯告急求緩，而俄羅斯有派出人員調停，還發新聞表示已穩定了局勢，結果分分鐘就遭打臉。

亞塞拜然的部隊在Twitter上發布一段影片，他們將國旗立在法魯卡村的小山丘上「30 年後，我們終於再次拿回Farukh 村」。

阿爾察赫共和國位在亞塞拜然境內，不過當地人口是亞美尼亞族裔為主，因此雖然名義上是個共和國，但實際上阿爾察赫成了亞美尼亞的一塊「飛地」，這也造成亞塞拜然與亞美尼亞長期戰爭不斷的原因之一。過去的幾場「亞亞戰爭」多數以亞美尼亞佔優，但是2020年11月起的最新一起戰爭卻是以亞塞拜然的勝利而告終，戰後簽署的和平協議，亞美尼亞只能放棄阿爾察赫。

在俄軍忙碌於入侵烏克蘭戰爭之際，亞塞拜然在3月24日揮軍入侵阿爾察赫共和國，並持續朝同樣親俄的亞美尼亞推進，阿爾察赫共和國在3月26日向俄羅斯求援，27日俄羅斯國防部才宣布，亞塞拜然軍隊已經撤出，結果就傳出插旗的影片。