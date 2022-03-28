為提升國人交通安全意識，交通部去年12月起每月舉辦道安記者會，交通部今（28）日說明今年1月道安情況，包括道路交通事故件數、受傷人數、死亡人數都比去年同期減少；另今年1月酒駕死亡人數創14年來新低。不過台東縣因交通事故每10萬人死亡人數是全台最高，但縣市首長卻未主持道安會議，交通部長王國材特地點名：「首長如果繼續不主持道安會報，我會親自聯絡他。」

根據交通部統計，1月共發生3萬4532件道路交通事故，造成267人死亡、4萬5755人受傷，各自比去年1月減少1276件、減少12人死亡及減少1782人受傷。

此外1月機車事故死亡人數154人，較110年同期減少26人，酒駕事故死亡25人較110年同期減少2人，創14年來1月份新低。僅高齡者死亡人數111人較110年同期增加3人。

交通部表示，第一季防治酒醉駕車已略見成效，交通部已研議辦理四季交安專案，第二季路口安全將針對車不讓人、行人違規、路口闖紅燈等加強執法。

從1月各縣市事故死亡統計來看，基隆市、連江縣0死亡，而事故死亡增加最多的是桃園、彰化、南投及新竹縣、屏東、嘉義縣。減少最多的是高雄、新北、台南、苗栗、宜蘭、雲林、基隆。若依每十萬人事故分析，死亡最多是台東縣3.8人，新竹市及嘉義縣亦比去年增加情形。至於道安會議召開情況，2月除離島縣市外各縣市均依期程召開道安會議，且僅新竹市、嘉義縣、宜蘭縣、台東縣非首長主持，其他縣市都是首長親自出席並主持。王國材特別籲請各縣市首長公務繁忙之餘多關心道安工作，尤其是交通事故每10萬人死亡人數最多的台東縣：「首長繼續不主持道安會報，我會親自聯絡他。」

若以第一當事人也就是主要肇事者車種區分，機車死亡106人占68％，遠超過其他車種，酒駕事故第一當事人車種亦以機車死亡10人占59％最高，機車安全仍是最重要改善工作。

值得一提的是，今年元月份立法院通過酒駕加嚴規定，酒駕累犯累計期間由5年延長為10年，並可公布姓名、照片及違規事實，3月31日起施行。不過到3月18日為止仍有1020人不同意易科罰金，也就是寧願被關；緩起訴處分依法戒酒癮治療有97件。