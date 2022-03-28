台中市第十二選區，台中市議員賴義鍠今日完成國民黨登記，爭取連任。（國民黨台中市黨部提供／盧金足台中傳真）

台中市第六選區，楊正中議員服務處執行長楊大鋐完成國民黨登記，爭取年輕人參政機會。（楊大鋐提供／盧金足台中傳真）

國民黨台中市黨部舉行市議員選舉參選人第一梯次登記，到28日截止共計23人完成登記，第2梯次預計在4月上旬進行領表登記作業，市黨部主委林敏霖表示，預計提名35到36席，保障現任優先也鼓勵新人參政。

國民黨台中市議員選舉參選人第一梯次提名領表登記作業，今日是登記的第三天，計9人登記，登記者有楊啟邦(第一選區，台中市政府專員)、李文傑(第一選區，李榮鴻議員服務處特別助理)、賴朝國(第五選區，台中市議員)、吳呈賢(第五選區，吳顯森議員服務處處長)、羅永珍(第五選區，台中市議員)、楊大鋐(第六選區，楊正中議員服務處執行長)、賴義鍠(第十二選區，台中市議員)、黃佳恬(第十二選區，李麗華議員服務處主任)、劉昱佑(第十四選區，學生)。

市黨部統計，自26日起至28日止，完成登記共計23人。

林敏霖指出，本屆市議員國民黨有32席，預計提名35到36席，保障現任優先也鼓勵新人參政，超出提名名額選區，如協調不成將採全民調，力拚席次過半，固守議會正副議長選情。

台中市共有17個選區，其中3個區是原住民選區，國民黨第1梯次提名登記有9個選區，登記至28日截止，第2梯次有5個選區，預計在4月上旬進行領表登記作業。

台中市議員本屆有65席，其中國民黨有32席，民進黨26席，親民黨1席，無黨籍6席。

林敏霖針對「N＋1」提名方式出，包括現任議員加上新人，因應勝選與釋出空間給新人規畫，有的選區以現任者優先，有的選區評估包括大甲、大安、外埔（甲安埔）、東南等選區有機會再增加參選名額。

「國民黨不只力拚過半，還有機會要搶下35到36席議員席次」，林敏霖強調，有的選區如果登記超出名額，先進行協調或進行全民調，議員席次除了國民黨席次，加上無黨籍與國民黨友好的議員，確保議長龍頭寶座。