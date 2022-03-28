開放櫃體妙搭同色系收納箱，空間擴充視覺又整齊，尋物更快速。（特力屋提供）

窄身的收納車可用於家中各式閒置縫隙，輕鬆收納日常用品， 4月26日前購買收納推車全系列再享95折優惠。（特力屋提供）

窄身的收納車可用於家中各式閒置縫隙，輕鬆收納日常用品， 4月26日前購買收納推車全系列再享95折優惠。（特力屋提供）

天氣逐步回暖，許多民眾準備與冬被、冬衣告別，特力屋觀察，近年低坪數、複合式設計小宅持續穩站房市主流，如何透過創意巧思收納，發揮高坪效成為多數人必修課，台隆手創館表示，換季收納關鍵就是透明可見好整理，再來就是搭配除濕消臭保存更持久。

特力屋建議，可先依據衣服款式、數量與使用習慣構思吊掛區、摺疊存放區等，再選購層架、掛籃、收納籃等調整配置細節，另外要把握垂直收納技巧，才能不浪費空間，選擇有變化彈性的櫃體或能上牆固定的層架就更顯重要，家中備有移動式收納工具滿足生活機動需求，像是體積輕巧的附輪活動式收納車，就能取代辦公室收納文件、文具的抽屜櫃；洞洞板設計還能搭配掛鉤，或加購分隔板讓物品歸類更顯井然有序，作為廚房備料台也十分合適；家具間的窄縫處也能選搭縫隙收納車，像是於馬桶、面盆旁擺放盥洗用品，將使用率極大化。

HOLA kitchen創意米料理_石虎米香酥馬滋拉蝦佐甘酒塔塔醬。（HOLA提供）

HOLA kitchen創意米料理_石虎米香酥馬滋拉蝦佐甘酒塔塔醬。（HOLA提供）

HOLA週3會員日，石虎米愛加倍30日當天，買1包，HOLA捐1包。（HOLA提供）

HOLA週3會員日，石虎米愛加倍30日當天，買1包，HOLA捐1包。（HOLA提供）

特力屋從即日起至31日推出「靈活收納節」，購買層架收納全系列商品滿2000元現折200元、4月26日前滿4000元免費運送到1樓的服務。

此外，為守護生態，HOLA特力和樂自30日起，推出「跟著石虎follow米」食養教育推廣活動，包括公益捐贈，以及石虎米主題料理課程推廣、石虎米苑裡稻作區體驗農事1日農夫體驗。

滑輪式床底收納盒-黑，售價650元 特價590元。（台隆手創館提供）

滑輪式床底收納盒-黑，售價650元 特價590元。（台隆手創館提供）

棉被壓縮收納袋2入，Ｍ售價300元，L售價350元。（台隆手創館提供）