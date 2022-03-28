九族文化村，推出「紫戀薰衣草季」。（九族提供／廖志晃南投傳真）

九族文化村遊樂設施，「西班牙海岸」。（廖志晃攝）

兒童節連假續期，九族文化村推出「紫戀薰衣草季」，可以安排園區歐洲花園賞花、搭日月潭纜車行程，4月5日前享有門票優惠價；另外，使用五倍券與國旅券2人同行，入園門票總共只要1000元。

九族文化村經理黃瑞奇表示，目前，園區水沙連歐洲花園和西班牙海岸，種植數萬株的薰衣草盛開，搭配色彩繽紛的各式園藝草花，在專業園丁照顧下，盛開的紅彩木修剪成古典矮綠籬，鑲嵌黃香堇與四季海棠，還有五顏六色的金魚草，綠草如茵的草坪上，有白色的綿羊裝置藝術和巨型鳥籠，，彷彿置身歐洲貴族花園，還可以拍照打卡。

九族文化村還有不能錯過的的原住民表演動，以及西班牙海岸、馬雅探險、阿拉丁廣場等遊樂設施。

黃瑞奇指出，日月潭地區的賞螢季也將展開，九族文化村在4月1日到5月30日賞螢季期間，邀請賞遊客安排複合式的賞螢行程，白天玩九族、晚上賞螢趣，在日月潭多留1天，在配合的民宿住宿，就享九族文化村入園門票優惠，詳情以官網公布為主。