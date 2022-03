海龍離岸風電計畫、台船環海風電工程公司(CSBC-DEME Wind Engineering Co., Ltd.)、世紀鋼鐵結構股份有限公司(Century Iron & Steel Industrial Co., Ltd.)及世紀離岸風電設備股份有限公司(Century Wind Power Co., Ltd.)周一舉行獨家承攬協議(Exclusivity Capacity Agreement, ECA)簽約儀式,世紀鋼(9958)與世紀風電將提供海龍2A 300MW風場之21座三腳套管式水下基礎構件,替海龍離岸風電計畫之國產化進程再寫下新的篇章。

海龍計畫位於彰化外海50公里處,水深約55公尺,總開發容量超過1GW,是台灣大規模開發的風場之一。

歷時兩年半的選商過程,海龍與台船環海仔細評估潛在供應商的各個面向,包含技術能力、過去實績、商業條件及合約條款等,並須具備經過認證的品質管理與環安衛系統,最後選定世紀鋼及世紀風電作為合作夥伴,可望替計畫帶來最大效益。

世紀鋼及世紀風電預計將於2024年供應海龍風場21座三腳套管式水下基礎,將承載14MW的風機,將是屆時台灣最大的離岸風場水下基礎結構,高度約94公尺、重達2000噸。

世紀風電業務副總賴宣邠(Stephen Lai)表示:「很高興經過兩年的備標討論及協商,最後終於得到海龍及台船環海的肯定,選擇世紀鋼與世紀風電作為合作夥伴。世紀將供應海龍風場承載14MW風機之水下基礎,將是屆時台灣最大的水下基礎結構,也將成為指標性之專案,為2026年後區塊開發之專案打下極佳的基礎。世紀從2018年起開始練兵,經過這幾年經驗的累積,我們很有信心能如質如期地交付海龍風場21座水下基礎。」

台船環海執行長Marco Kanaar表示:「台船環海與海龍團隊保持密切合作,在時程內如期達成海龍風場國產化採購計畫,期盼未來與世紀鋼與世紀風電完成水下基礎正式合約簽訂,攜手進入計畫執行階段,成功打造海龍風場,這也是對台灣本土供應鏈最大的肯定。」

海龍計畫專案總監岳慕駒(Felipe Montero)表示:「樂見世紀鋼與世紀風電成為我們的供應鏈的一環,這象徵海龍計畫又達成一項國產化之重要里程碑。這些龐大水下基礎的國產化極具挑戰,世紀鋼與世紀風電具備珍貴的實戰經驗,海龍有信心與他們攜手實現國產化承諾。」

這項合約簽訂後,海龍計畫已完成各項主要合約簽署作業,預計於今年下半如期完成財務融資,並進入風場建設期。