因應近日疫情又有增溫情況，新竹市警局27日晚間特別規畫專案勤務針對全市特定娛樂場所擴大臨檢。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

近日新冠病毒疫情又有增溫情況，新竹市警局27日晚間特別規畫專案勤務針對全市特定娛樂場所擴大臨檢，並核對「實聯制」以及施打疫苗落實與否逐一查核，結果首日臨檢71處處所，計有138人違規，包括從業人員30人、顧客108人，均依傳染病防治法移送裁處。

市警局指出，近日新增多起本土病例，中央流行疫情指揮中心昨天宣布最新防疫措施，特定娛樂場所從業人員必須接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，另至4月30日前須每周快篩1次；顧客則必須打滿3劑疫苗才能進入消費。

因應近日疫情又有增溫情況，新竹市警局27日晚間特別規畫專案勤務針對全市特定娛樂場所擴大臨檢。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

為確保有效防堵疫情，竹市警方與市府產發處為避免疫情再次升溫，昨晚組成聯合稽查小組規劃專案勤務針對全市特定娛樂場所擴大臨檢，並核對「實聯制」以及施打疫苗落實與否逐一查核，同時以M-Police查詢過濾有無未依規定居家檢疫或隔離對象，全力稽查取締，以期防堵疫情缺口。

市警局長郭士傑表示，經稽查全市71處特定娛樂場所，總共有138人違規，包括從業人員30人、顧客108人未遵守防疫規定，警方均依傳染病防治法移送產發處及衛生局裁處。

郭士傑也呼籲，清明連假將至，請民眾及相關業者務必遵守防疫規範，警方將持續透過各種勤務作為，加強防疫工作，全力遏止疫情擴散。