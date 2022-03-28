為鼓勵全台逾75萬癌友勇敢抗癌，南山人壽日前號召員工編織圍巾、「織」持癌友；潤泰集團少東、南山人壽副董事長尹崇堯今展示近日來的成果，一條親手編織、已有3分1長度的藍色圍巾，完成後要送給癌友，不僅表達社會公益的關懷，也展現壽險服務的「溫度」。

南山人壽與癌症希望基金會共同舉辦的「生命之織」活動，南山人壽3月初號召內、外勤員工，預計月底要完成手工編織1200條圍巾，送全台87家醫療院所的癌友，截止於目前為止已完成1400條，熱烈迴響超出預期；南山人壽表示，活動剛開始時，收到尹崇堯以及代理總經理范文偉「認購」圍巾，感到很驚喜。

尹崇堯透露，從小沒做過什麼手工藝品，這次是看YouTube學習編織圍巾，剛開始最難，但學習一段時間後，會出現「成長曲線」，即編織速度會愈來愈快；當他要展現編織一半的圍巾時，動作是「小心翼翼」，就怕一不小心，編織器會勾到編好的圍巾；眼見活動截止的3月底，只剩下最後3天，尹崇堯表示，回家要加班、趕工編織圍巾了。

年近40歲的尹崇堯，2016年加入南山人壽團隊、擔任董事，對保險經營已有一套見解與哲學；他認為，客戶都希望「壽比南山」，保險公司與保戶的利益相同，而理賠過程，是最能展現保險價值的時刻，他期望理賠做到「精準」、「效率」、「溫暖」；他坦言，最難做到的就是溫暖，若這點做不到，保險只是一張冷冰冰的支票。

尹崇堯表示，「生命之織」活動，體認到人生面對疾病是需要勇氣，也看到癌友展現生命活力；南山內外勤同仁編織圍巾還附上自製小卡片，不只替癌友打氣，也展現關懷的溫度。

南山人壽即將邁入60周年，尹崇堯表示，父親尹衍樑(潤泰集團總裁)認為南山是很好的公司，強調不是短線經營；他認為，南山過去的困難都相挺走過，未來的經營要長長久久、經營團隊會繼續為大家服務，期許南山成為客戶眼中「幸福利益的捍衛者」。