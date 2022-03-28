南韓反差Rapper禹元材於2017年參加嘻哈選秀節目《Show Me The Money》第六季被大眾所認識，他在節目中以亮眼的前三強成績收穫大批粉絲，在節目結束後他與AOMG 經紀公司簽約，成為Jay Park與Simon D旗下的饒舌歌手，他發行的《時差 시차》及《USED TO》也成為了暢銷饒舌單曲，禹元材的歌迷遍佈世界，不論男女都沉浸在他的饒舌旋律中無法自拔。

禹元材的刺青被大眾所關注。(圖/翻攝自GQKorea＠youtube)

說起禹元材，除了他極具天賦的饒舌才華，他最被大眾所記住的就是那一大片的刺青，禹元材身體上大面的刺青圖案各個來頭不小，他近日也在韓國版的《GQ》專訪上介紹身上大大小小的刺青，而其中他更是分享了一組數字刺青，此刺青的由來不僅讓所有人相當驚訝，它替禹元材帶來的困擾更是不少，也因此讓他想在專訪中好好與大家分享。

禹元材表示他手上的數字刺青其實是銀行的帳號，他提到當初在與AOMG簽約時常常被問及銀行帳戶，不過他覺得還要拿手機查看實在太麻煩了，因此將帳號刺在手上了卻麻煩，可是沒想到朋友卻將他的數字刺青發在網路上，隨後他就陸續收到了不明的匯款，而禹元材也趁著此次機會呼籲粉絲不要再匯款給他，這並非他的本意。

禹元材的專訪播出後，數字刺青的話題立刻引起大量網友的討論，大家表示禹元材根本就是躺著賺的最佳範本，也認為他的粉絲是真的很愛他，更是有人開玩笑的表示，他也要學禹元材把銀行帳戶刺在身上，不知道會不會有人匯款；而禹元材身上除了數字刺青外，還有一個最著名的荊棘刺青，他表示刺荊棘是為了保護自己，並非傷害他人，也提到那是他刺過最痛的部位。